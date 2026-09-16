Sfuma il sogno del Südtirol di raggiungere gli ottavi di finale di Coppa Italia: la corsa della formazione di Davide Possanzini si è fermata a Marassi per mano del Genoa che si è imposto per 1-0 grazie a una rete di Johan Vasquez all'87esimo. Intervenuto in conferenza stampa dopo il match, il difensore biancorosso Simone Davi spiega qual è il rammarico principale della serata: "Siamo riusciti a tenere testa ad una squadra di Serie A, ovviamente c'è un po' di rammarico per il sogno di giocare a San Siro. Per me sarebbe stato un sogno bellissimo, tutti noi stavamo pensando a quello; purtroppo è andata così".