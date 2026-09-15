Sono in programma per oggi gli esami strumentali ai quali dovrà sottoporsi Hakan Calhanoglu dopo l'affaticamento muscolare che ha consigliato prudenza in vista della gara di ieri contro l'Udinese. "Nessun allarme, almeno per ora", scrive La Gazzetta dello Sport, "ma il turco è da considerarsi in forte, fortissimo dubbio per la sfida contro la Roma di sabato. Tutto dipenderà dai risultati medici di oggi: in ogni caso, questo è il primo vero stop dopo un super inizio di stagione in cui Calha era andato in gol con Monza e Cagliari".

Come specifica la rosea la prudenza per il turco è data anche dal fatto che, in meno di due anni, il regista ha saltato 28 partite per infortunio. Uno storico che avrà un peso anche nelle discussioni per il rinnovo di contratto.

Durante la sfida coi friulani si è invece fermato Stones. Un risentimento ai flessori della coscia sinistra che dovrebbe farlo rientrare dopo la sosta.