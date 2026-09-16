Non c'è solo Josep Martinez tra i giocatori criticati per alcuni dei gol subiti dall'Inter nelle ultime partite ed è anche per questo che Cristian Chivu non sembra aver intenzione di cambiare portiere titolare in vista delle prossime gare. Come riporta il Corriere dello Sport, "tutti gli 8 gol sinora incassati dall’Inter sono stati provocati o innescati da un errore individuale, o magari anche più di uno. In occasione della seconda rete dei friulani, hanno sbagliato anche Diouf, Akanji e Zielinski. Evidentemente, si tratta di invertire la tendenza, non di mettere in discussione Martinez. Insomma, se per caso a qualcuno fosse venuto un dubbio, l’ex-Genoa sarà regolarmente al suo posto sabato pomeriggio contro la Roma".

Come sottolinea il quotidiano, Chivu aveva fatto lo stesso con Sommer un anno fa dopo la sconfitta con la Juventus, con responsabilità su due dei quattro gol incassati. "Ora il vice di Pepo è Provedel, ingaggiato come alternativa di sicurezza. E anche lui, presto, avrà la sua occasione. Anzi, l’avrebbe avuta probabilmente già con l’Udinese. Ma, come sottolineato in precedenza, dopo Madrid non era il momento di cambiare".