Non è un infortunio di poco conto quello che sembra aver colpito John Stones. Anche se per gli esami bisognerà aspettare tra la giornata di oggi e quella di domani, il difensore centrale nerazzurro potrebbe restare fuori per un mesetto, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.
Il centrale, guardando ai primi riscontri sul campo nel secondo tempo di Inter-Udinese, ha accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra. In ogni caso se ne saprà di più una volta che saranno stati svolti gli esami di rito, ma per fortuna dell'inglese ci sono tre settimane di sosta davanti subito dopo Roma-Inter di sabato prossimo, a cui ovviamente il difensore ex Manchester City non parteciperà, così come il connazionale Spence.
Sezione: Rassegna / Data: Mer 16 settembre 2026 alle 09:24
Autore: Antonio Di Chiara
Autore: Antonio Di Chiara
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