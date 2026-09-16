È aperta la prevendita per Bologna-Inter, sfida in programma al Dall’Ara sabato 17 ottobre alle 18: fino alle 22 di oggi l’acquisto è riservato agli abbonati al campionato 26/27 che possono acquistare fino a 4 (abbonamento Plus) o 2 (abbonamento Basic) biglietti in unica transazione. Gli utilizzatori dei biglietti devono risiedere in Emilia Romagna. Dalle ore 10 del 17 settembre la vendita è aperta a tutti, sia su Web che nei punti vendita, qui tutte le informazioni. Fino alla determinazione dell’Osservatorio, il settore ospiti non è in vendita e i Residenti in Lombardia non potranno acquistare.