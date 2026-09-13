Quali potranno essere le chiavi tattiche della partita tra Inter e Udinese? Vi abbiamo scritto ieri della possibile importanza delle palle inattive. Opta evidenzia un altro aspetto da non sottovalutare: la squadra di Runjaic è la formazione ad aver prodotto più interruzioni alte delle sequenze avversarie in questa Serie A (45), dall'altro lato l'Inter è la squadra che ne ha subite di meno, solo 16.