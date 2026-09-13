Quali potranno essere le chiavi tattiche della partita tra Inter e Udinese? Vi abbiamo scritto ieri della possibile importanza delle palle inattive. Opta evidenzia un altro aspetto da non sottovalutare: la squadra di Runjaic è la formazione ad aver prodotto più interruzioni alte delle sequenze avversarie in questa Serie A (45), dall'altro lato l'Inter è la squadra che ne ha subite di meno, solo 16.

Sezione: Stats / Data: Dom 13 settembre 2026 alle 22:05
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione