Guanti di sfida. Titola così il Corriere della Sera in un articolo dedicato a uno dei duelli a distanza di Roma-Inter, sfida al vertice in programma sabato alle 18. Il riferimento è ai due estremi difensori, Mile Svilar e Pepo Martinez, che stanno attraversando due fasi contrapposte. Da una parte lo sloveno è ormai una garanzia, appena una rete subita dopo 4 giornate. Dall'altra lo spagnolo è al centro di qualche critica dopo i recenti errori tra Real Madrid e Udinese. A Roma, salvo sorprese sarà ancora lui a difendere i pali dell'Inter, anche se la fiducia non può essere infinita nonostante la difesa pubblica da parte di Cristian Chivu, anche per rispetto di Ivan Provedel che gli fa da vice. Situazione simile a quella di un anno fa, quando con Pepo in panchina, nonostante i passaggi a vuoto Yann Sommer ottenne fiducia. La differenza però sta nel curriculum dello svizzero, abituato a gestire situazioni complicate mentre Martinez, a 28 anni, ha giocato una sola stagione da titolare in Serie A con il Genoa e deve dare in fretta risposte convincenti. Sicuramente, il fatto che la retroguardia non abbia ancora un leader conosciuto non lo aiuta.

Sabato non sarà facile neanche per Svilar, aggiunge il Corriere della Sera. Nonostante i 3 clean sheet i 4 giornate in questo inizio di campionato, l'estremo difensore da quando c'è Gian Piero Gasperini non ha mai subito più di 2 gol in una gara, tranne in un caso: lo scorso aprile, quando a San Siro contro i nerazzurri raccolse ben 5 palloni dal fondo della rete. Ad ogni modo, le speranza della Roma si continuano ad appoggiare sul suo portiere, che in 138 partite ha mantenuto la rete inviolata 54 volte, il 40% e ha portato in dote molti punti in classifica per la sua squadra.