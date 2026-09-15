Carlos Augusto non è più il dodicesimo uomo dell’Inter. E non lo è da tempo. Il brasiliano si è ormai ritagliato uno spazio da protagonista nella squadra nerazzurra, andando ben oltre il ruolo di semplice alternativa a Bastoni o Dimarco.

Le prestazioni recenti raccontano di un giocatore diventato sempre più importante nelle rotazioni e nelle scelte dell’Inter. Un assist contro il Napoli, il gol contro il Real Madrid e quello realizzato contro l’Udinese sono gli ultimi episodi che hanno messo in evidenza la sua crescita e la sua capacità di incidere anche nelle partite che contano.

Il futuro e il mistero brasiliano

Carlos Augusto è sempre stato un giocatore affidabile, duttile e decisivo. In questo avvio di stagione ancora di più. Può giocare sulla fascia, adattarsi nella linea difensiva e garantire anche bonus nella fase offensiva. Caratteristiche che lo rendono molto più di una semplice riserva. Oggi l’ex Monza può essere considerato a tutti gli effetti un titolare dell’Inter. Un giocatore che, per rendimento e affidabilità, appare sempre più difficile da immaginare lontano da Milano.

E proprio per questo il suo futuro dovrebbe essere una delle priorità della società: Carlos Augusto è da considerare incedibile e il rinnovo del contratto rappresenterebbe un segnale importante. Anche perché in Italia Juventus e Roma, su tutte, farebbero carte false per averlo. Resta invece difficile da comprendere come il Brasile non faccia ancora pieno affidamento su un giocatore con queste caratteristiche. Per ora a goderselo sono solo l'Inter e Chivu. E va bene così.