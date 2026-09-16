Sabato all'Olimpico andrà in scena lo scontro al vertice della classifica tra Roma e Inter, entrambe a punteggio pieno dopo 4 giornate di campionato. In casa giallorossa è evidente come il punto di forza oggi sia il reparto difensivo, dove l'allenatore Gian Piero Gasperini ha libertà di scelta: da Balerdi a Ndicka, da Hermoso a Mancini, tutti davanti al sempre puntuale Svilar stanno dando il proprio contributo, come evidenzia Il Messaggero. E i numeri, per adesso, danno ragione al tecnico: miglior difesa del torneo con appena un gol subito, quello di Ederson dell'Atalanta all’Olimpico. E non solo: nei cinque top campionati europei solo l'Arsenal, vice campione d'Europa, può vantare numeri analoghi. In Germania guida il Friburgo sempre con 1 gol subito, ma ottenuto in tre partite.

Insomma, sabato si affronteranno la miglior difesa e il miglior attacco, quanto basta per aspettarsi fuochi d'artificio. Dal canto suo, se la Roma è solida dietro, al momento l'Inter non può definirsi allo stesso modo in queste prime uscite stagionali. Sul banco degli imputati c'è Pepo Martinez, ma è tutto il reparto che ha fatto fatica. Non a caso nelle ultime tre partite si è ritrovato sotto 0-2. Ma due volte su tre la squadra è riuscita a ribaltare il punteggio, a conferma da un lato della bontà offensiva ma dall’altro di una fragilità della quale la Roma potrebbe approfittare.