Per spiegare la difficoltà del suo Real Madrid nel chiudere le partite, palesatasi nuovamente anche nell'ultima gara di campionato contro l'Elche, il tecnico José Mourinho vara un neologismo: 'Facilitismo', spiegandola così: "Mi sembra un po', non so se sia la parola giusta... Ma un po' come se si stesse scegliendo la strada più facile. Sembra che siamo passati dalla facilità, perché era facile. Sembra che siamo passati da questa facilità alla perdita di controllo. Sembra che siamo entrati in una dinamica del tipo 'Va bene'. Non abbiamo segnato. Non abbiamo finito con un 3-0 o un 4-0... ma è finita", ha iniziato a dire l'allenatore portoghese.

Mourinho ha approfondito le 'pause di concentrazione' di cui soffre il suo Real Madrid : "Il problema mi sembra ovvio... Ci sono partite che sembrano finite ma non lo sono. L'unica spiegazione che riesco a trovare è che sono partite facili, non le chiudiamo... Partite in cui non le chiudiamo e sembra che passiamo dalla facilità alla perdita di controllo. Questo tipo di stadio, pieno, tifosi fantastici... Rendono tutto difficile. La cosa positiva è che, nonostante le difficoltà, la squadra reagisce e vince, che è la cosa più importante. E la cosa positiva è che nessuno si annoia a guardare le partite del Real Madrid, perché sono molto divertenti".