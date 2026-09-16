Dal contributo straordinario di Donyell Malen ("Alla Roma un attaccante così non si vedeva da tempo") all'addio a suo dire doloroso di José Mourinho ("Un allenatore fantastico. Quando ha lasciato la Roma mi è dispiaciuto enormemente, ho quasi pianto"), Ciccio Graziani ha affrontato diversi temi legati alla Roma nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Tra queti, ovviamente, anche un passaggio sulla partita di sabato tra giallorossi e Inter: “Sarà una gran bella sfida, tra due squadre che finora non hanno perso un colpo. All’Olimpico può accadere di tutto, ma non sarà una partita decisiva, arriva troppo presto e qualsiasi sarà il risultato finale, entrambe avranno tempo e modo per correre”.