La sconfitta di ampie proporzioni incassata contro la Spagna nell'ultima gara di settembre ha generato una reazione forte nel gruppo della Nazionale turca, capace a ottobre di travolgere prima la Bulgaria e poi la Georgia, rispettivamente 6-1 e 4-1. Due vittorie che rendono orgoglioso il ct Vincenzo Montella: "Una tale reazione può venire solo da questa unione, stiamo cercando di mantenerla - ha sottolineato l'Aeroplanino in conferenza stampa -. Abbiamo un gruppo forte, dopo quella sconfitta sapevamo tutti che avremmo dovuto riprenderci. Abbiamo fatto tutto il possibile, i nostri giocatori hanno lavorato incredibilmente in questi dieci giorni. Sono felice di far parte di questa famiglia".