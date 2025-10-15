Sebastien Pocognoli si è presentato come nuovo allenatore del Monaco, club che ha deciso di prendere in mano dopo aver lasciato l'Union Saint-Gilloise a pochi giorni dalla gara di Champions League contro l'Inter. Nel corso della conferenza stampa, il tecnico di Liegi ha sottolineato come il divorzio col club gialloblu sia stato quantomai sereno: "Tra me e l'Union è stato un ottimo matrimonio, e non solo per quest'ultimo anno; lo è stato da giocatore, poi come allenatore delle giovanili, poi come allenatore della prima squadra. Ho dato tutto me stesso prima di partire e penso che, a volte, prendersi cura della propria situazione significhi andarsene al momento giusto. E ho pensato che fosse il momento giusto per andarmene".

Pocognoli prosegue: "È stata una scelta ponderata, non un capriccio, è stata logica. Mi rendo conto di tutto quello che mi sta succedendo. L'anno scorso siamo stati campioni per la prima volta dopo 90 anni. Poi, so che tutto scorre molto velocemente, ma credo nel flusso delle cose, nella vita, e non mi pongo troppe domande. Oggi, sono solo felice di arrivare qui con molta umiltà!"