Inizierà da Novarello la stagione della Nazionale italiana Under 15, che scenderà in campo domani, giovedì 16 ottobre (ore 14.45), a Granozzo con Monticello, per la selezione territoriale dell’area Nord.

Il tecnico Enrico Battisti ha convocato 44 calciatori, tutti nati nel 2011, tra i quali spicca il difensore della Juventus Ismaele Abdoulaye Matteo, che partecipò sotto età alla selezione territoriale del Sud con la maglia del Lecce nella passata stagione. Sono invece tre i ragazzi che hanno preso parte all’ultima edizione del Torneo Nazionale Under 14 ‘Il calciatore dell’Evolution Programme’, uno dei progetti di punta del Settore Giovanile e Scolastico, andato in scena dal 9 all’11 maggio al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia: Alessandro Gennaro Esposito, difensore della Juventus, cresciuto nei dilettanti campani della Victoria Marra; Gabriel Matrisciano, centrocampista della Cremonese, passato dai dilettanti campani del Progetto Giovani 2006; infine Nicolas Bottan, centrocampista del Como, formatosi nei dilettanti lombardi dell’Accademia Internazionale.

Il cammino degli Azzurrini proseguirà il 23 ottobre a Catanzaro con la selezione del Sud, il 30 ottobre a Coverciano con la selezione del Centro-Nord e il 6 novembre a Roma con la selezione del Centro, prima di disputare il Torneo di Natale, in programma dal 21 al 23 novembre a Novarello. Il Torneo di Sviluppo UEFA, prima uscita ufficiale dell’Italia, è previsto dal 14 al 20 dicembre in Inghilterra.

L’ELENCO DEI CONVOCATI:

Portieri: Francesco Ghezzi (Atalanta), Lorenzo Moretti (Juventus), Alessandro Posocco (Udinese), Samuele Spanò (Inter);

Difensori: Christian Antonaci (Udinese), Immanuel Altieri (Torino), Andrea Bernasconi (Milan), Mattia Casella (Cremonese), Alessandro Danieli (Torino), Pedro Dos Santos (Atalanta), Alessandro Gennaro Esposito (Juventus), Diego Fazari (Monza), Antonio Manna (Milan), Ismaele Abdoulaye Matteo (Juventus), Alessandro Parisi (Inter), Fabrizio Pasotti (Cremonese), Riccardo Sartori (Padova), Adrien Tato (Milan), Alessandro Torri (Hellas Verona), Mattia Zanotti (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolas Bottan (Como), Alessandro Braida (Milan), Achille Cremonesi (Milan), Sean Luis Ebagua (Venezia), Mattia Gallo (Torino), Marlon Gato (Hellas Verona), Alessandro Grigioni (Inter), Gabriel Matrisciano (Cremonese), Alessandro Mazza (Inter)*, Alessio Nobile (Juventus), Carlo Alberto Salviato (Udinese), Cesare Scanferla (Padova);

Attaccanti: Alberto Bellei (Atalanta), Manlio Carone (Atalanta), Edoardo Catania (Torino), Samuele Chiesa (Cremonese), Massimo Falce (Albinoleffe), Jacopo Giussani (Como), Christian Laruccia (Juventus), Alex Alberto Magrin (Atalanta), Riccardo Martellini (Torino), Riccardo Monte (Juventus), Francesco Paesanti (Juventus), Panfilo Partemi (Torino).

*convocato il 15 ottobre in sostituzione dell’indisponibile Gabriel Tedesco (Inter).