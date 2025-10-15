Facendo il verso alle previsioni del tempo, l'ex Lazio, Inter e Juventus Hernanes analizza il momento delle squadre di Serie A: " In cima alla classifica vedo l'Inter, perché è la squadra che gioca il calcio più chiaro, più maturo. Hanno già superato l'inverno, il sole è in alto come mezzogiorno. A fianco c'è il Milan, vedo tanta luce come nell'alba, il sole sta per sorgere. Con la squadra e con l'allenatore esperto che hanno, manca il gol di Santiago Giménez. Perché se hai un attaccante che segna, fra poco diventerà il cielo ancora più chiaro", spiega l'opinionista di DAZN.

Terzo posto per il Napoli: "Vedo un cielo molto bello. Però è il cielo della golden hour, il sole è già tramontato. La gloria, i risultati, le vittorie che vediamo sono frutto di quello che hanno costruito nel passato. Devono trovare di nuovo una nuova energia e una nuova quadratura per quest'anno. Sono impegni nuovi e diversi. Poi vedo la Roma, il sole brilla. Però è quello come il sole del mare di Roma, bello, molto bello, però non so se sopporterà l'autunno e l'inverno che sta per arrivare. Hanno un punto di riferimento molto potente, che è Gian Piero Gasperini, il generale, il comandante".