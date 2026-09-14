L'Udinese si prepara alla difficile trasferta di San Siro contro l'Inter e Kosta Runjaic ieri in conferenza stampa non ha nascosto le difficoltà dell'impegno. Il tecnico dei friulani considera infatti i nerazzurri il principale punto di riferimento del campionato italiano. "Giochiamo contro la squadra migliore della Serie A, che ha dominato per larghi tratti contro il Real Madrid al Bernabeu. Dovremo difendere molto e lavorare bene in entrambe le fasi", ha spiegato Runjaic. Il precedente della scorsa stagione, ricorda La Gazzetta dello Sport, alimenta le speranze dell'Udinese. Alla seconda giornata i friulani riuscirono infatti a imporsi 2-1 a San Siro.
"Lo scorso anno abbiamo avuto anche fortuna"
Runjaic sa bene che per ripetere quell'impresa servirà una prestazione quasi perfetta: "Lo scorso anno abbiamo avuto anche fortuna. Ce ne servirà anche in questa occasione". L'Udinese dovrà inoltre fare i conti con diverse assenze, tra cui quelle di Solet e Zaniolo. Il tecnico non vuole però cercare alibi: "Abbiamo diversi infortuni, ma a noi non piace lamentarci. Si parte dallo 0-0 e cercheremo di fare una bella partita, poi vedremo quale sarà il risultato". In difesa le scelte sembrano quasi obbligate, con Abankwah, Kabasele ed Ebosse davanti a Okoye. Qualche dubbio in più riguarda invece l'attacco: per il posto sulla trequarti accanto a Ekkelenkamp, alle spalle di Davis, è ballottaggio tra Bayo e Unai, con l'ivoriano al momento favorito.
Autore: Ludovica Ferrante
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