Tra le protagoniste del successo della Juve Women contro l'Inter c'è Federica D'Auria, che ha parlato così ai canali bianconeri: "Ho lavorato duramente in ogni allenamento cercando di dare sempre il massimo. Mi sono trovata subito bene con le compagne e con le idee di gioco del mister; sono davvero felice di far parte di questo gruppo e di poter giocare per questa squadra. La firma del contratto è stata una grande dimostrazione di stima da parte della società e del mister, e questo mi riempie di gioia. Continuo a dare tutto come ho sempre fatto: questo stile di gioco accresce la mia consapevolezza e la mia maturità".

"Ci siamo conquistate con merito il pass per la finale al termine di una gara davvero dura: l'Inter è un'ottima squadra quest'anno, quindi era fondamentale dare continuità al nostro percorso con una vittoria".