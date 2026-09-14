Una serata di campionato con il sapore della Champions League. Roma, Inter e Como si preparano a un turno che può cambiare gli equilibri nella parte alta della classifica, con la Lazio attualmente al comando. La Repubblica analizza così questo lunedì anomalo. La Roma di Gian Piero Gasperini sarà impegnata alle 18.30 sul campo del Torino e, con una vittoria, avrebbe la possibilità di salire momentaneamente da sola in testa. Il tecnico giallorosso ritrova Pellegrini e Koné e dovrebbe affidarsi ancora a Dybala e Malen, con Mora e Soulé in ballottaggio per completare il reparto offensivo. "Quando si fa la Champions non esistono gerarchie", ha spiegato Gasperini, sottolineando la necessità di mantenere un ritmo elevato.

Inter-Udinese, Chivu cerca la quarta vittoria

Alle 20.45 toccherà invece all'Inter, che riceverà l'Udinese a San Siro. Cristian Chivu dovrebbe schierare una formazione molto vicina a quella ideale, con John Stones pronto all'esordio dal primo minuto al centro della difesa insieme ad Akanji. Tra i pali sarà confermato Josep Martinez, nonostante l'errore commesso contro il Real Madrid, mentre in attacco Marcus Thuram dovrebbe trovare spazio per aumentare il minutaggio. "Abbiamo perso un'opportunità contro il Real, i giocatori lo sanno", ha ammesso Chivu.

Como, Fabregas non vuole fermarsi

Il Como, infine, proverà a prolungare il momento positivo contro il Parma. Dopo il successo sul Lipsia, Cesc Fabregas vuole continuare a sognare: "Sembriamo una favola perché è successo tutto velocemente, ma io ho studiato la storia del Como. Adesso abbiamo alzato il livello".