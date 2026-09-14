L'Inter di Cristian Chivu ha iniziato la stagione mostrando una notevole capacità di costruire occasioni, ma il dato che preoccupa maggiormente il tecnico riguarda la percentuale realizzativa. Tra campionato e la trasferta europea al Bernabeu, sottolinea La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno effettuato 94 tiri in quattro partite, di cui 27 nello specchio, segnando complessivamente 9 gol. Numeri che raccontano una squadra estremamente offensiva, ma ancora troppo sprecona. Nel 4-1 contro il Monza erano bastate 13 conclusioni per trovare quattro reti, mentre successivamente l'Inter ha tirato 31 volte contro il Cagliari, 29 contro il Napoli e 21 contro il Real Madrid. La percentuale realizzativa è così progressivamente scesa, arrivando intorno al 3% contro il Cagliari e al 4% nella sfida europea disputata in Spagna.

Chivu ritrova Calhanoglu e la ThuLa

Contro l'Udinese, Chivu spera di ritrovare maggiore precisione negli ultimi metri. Il tecnico può contare nuovamente sulla coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, mentre Hakan Calhanoglu rappresenta un'altra importante soluzione offensiva dopo essere andato a segno nelle prime due giornate. Il tecnico nerazzurro resta comunque fiducioso: "Con il Real abbiamo perso una grande occasione, ma abbiamo una squadra evoluta che sa fare tante cose. Siamo sulla strada giusta per crescere ancora in futuro". L'obiettivo è quindi chiaro: continuare a creare con la stessa frequenza, ma trasformare una quantità maggiore di occasioni in gol per restare nelle zone più alte della classifica.