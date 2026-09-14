Cristian Chivu continua a tenere tutti sulla corda in vista della sfida contro l'Udinese, scrive Il Corriere dello Sport. Il tecnico dell'Inter preferisce non dare troppe indicazioni in anticipo sulle proprie scelte, mantenendo alta la concorrenza all'interno della rosa. Ad Appiano Gentile, intanto, Federico Dimarco si è allenato con il gruppo per il secondo giorno consecutivo, confermando i progressi dopo i recenti problemi fisici. Nonostante il recupero dell'esterno azzurro, sulla corsia sinistra resta però favorito Carlos Augusto, che potrebbe quindi essere confermato dal primo minuto. La gara con l'Udinese potrebbe teoricamente prestarsi a qualche rotazione, ma i sei giorni trascorsi dalla sfida del Bernabeu contro il Real Madrid permettono a Chivu di valutare anche la continuità.

Lautaro-Thuram ancora insieme?

Diversi giocatori hanno inoltre bisogno di accumulare minuti per raggiungere la migliore condizione possibile. Per questo motivo non è da escludere la conferma del tandem formato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La coppia titolare resta una soluzione concreta per l'attacco nerazzurro, anche se Chivu sta valutando altre possibilità.

Bonny cerca la prima da titolare

Tra le alternative attenzione soprattutto ad Ange-Yoan Bonny. L'attaccante ha convinto il tecnico per l'impatto avuto nella partita contro il Napoli, mostrando di sapersi inserire rapidamente all'interno dei meccanismi offensivi. Finora Bonny non è mai partito dall'inizio e proprio contro l'Udinese potrebbe arrivare la sua prima occasione da titolare. Chivu deciderà soltanto nelle ultime ore, mantenendo aperto il ballottaggio in attacco.