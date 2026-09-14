Tra le soluzioni su cui Cristian Chivu conta per rendere più solida la sua Inter c'è anche l'intesa tra Manuel Akanji e John Stones. I due difensori hanno condiviso anni importanti al Manchester City di Pep Guardiola, contribuendo ai successi conquistati dal club inglese. Contro l'Udinese potrebbero tornare a giocare insieme dal primo minuto per la prima volta dall'11 febbraio 2025. In quell'occasione il Manchester City venne sconfitto 3-2 in casa dal Real Madrid nell'andata dei playoff di Champions League. La stagione di Stones, ricorda Il Corriere dello Sport, terminò poche settimane più tardi a causa di un lungo infortunio, che gli impedì anche di partecipare al Mondiale per Club.

Dalla Premier League all'Inter

Le strade dei due difensori si sono poi incrociate nuovamente a Milano. Akanji è arrivato all'Inter nell'ultimo giorno del mercato estivo, mentre Stones lo ha seguito circa un mese più tardi. Finora, però, Chivu non ha praticamente mai avuto la possibilità di utilizzarli contemporaneamente in gare ufficiali.

In nerazzurro insieme solo contro il Betis

L'unico precedente con entrambi in campo con la maglia dell'Inter risale all'ultimo scorcio dell'amichevole estiva contro il Real Betis, partita decisa proprio da un gol di Stones. In campionato, invece, i due si sono sempre alternati: sia contro il Monza sia contro il Cagliari, Stones è entrato nella ripresa proprio al posto di Akanji. Contro l'Udinese potrebbe quindi arrivare il primo vero test della coppia in nerazzurro, con Chivu pronto a sfruttare un'intesa costruita negli anni trascorsi insieme a Manchester.