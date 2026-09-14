L'Inter continua a mantenere un occhio attento sui giovani più interessanti del panorama italiano in vista delle prossime sessioni di mercato. Sabato sera un osservatore nerazzurro era presente a Bergamo per seguire da vicino la prestazione di Paul Mendy, classe 2007 del Cagliari. Il giovane attaccante è uno dei profili che la dirigenza interista sta osservando in prospettiva, con l'obiettivo di individuare talenti ancora in fase di crescita sui quali poter eventualmente investire in futuro. La strategia del club resta infatti quella di affiancare alla costruzione di una rosa competitiva nell'immediato anche un'attenta attività di scouting sui calciatori più promettenti.

Nel mirino anche Alessandro Romano

Mendy non è però l'unico giovane presente sui radar dell'Inter. Tra i profili seguiti c'è anche Alessandro Romano, centrocampista classe 2006. Romano viene considerato un altro elemento interessante in chiave futura e sarebbe vicino anche a una nuova convocazione da parte di Roberto Mancini, ulteriore segnale della crescita mostrata dal giovane centrocampista. Mendy e Romano rappresentano quindi due nomi da tenere in considerazione per il futuro mercato nerazzurro. Al momento non si parla ancora di trattative concrete, ma l'Inter sta raccogliendo informazioni e valutando attentamente l'evoluzione dei due giocatori prima di decidere eventuali mosse.