Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza dopo il successo contro il Bologna: "I risultati non sono arrivati perché ci è mancata un po' di rabbia, come a San Siro. Anche oggi abbiamo subito dei cross nel finale del primo tempo dove potevamo pagare. Dobbiamo migliorare su questo aspetto. Con la stessa rabbia e voglia non so come sarebbe finita con Inter e Como".

Come si migliora la testa?
"Dobbiamo avere il chiaro obiettivo davanti: essere competitivi e lottare con le altre e lottare per passare il turno in Champions. Con questa rabbia di oggi".

Sezione: News / Data: Dom 13 settembre 2026 alle 23:00 / Fonte: TMW
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione