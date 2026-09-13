Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza dopo il successo contro il Bologna: "I risultati non sono arrivati perché ci è mancata un po' di rabbia, come a San Siro. Anche oggi abbiamo subito dei cross nel finale del primo tempo dove potevamo pagare. Dobbiamo migliorare su questo aspetto. Con la stessa rabbia e voglia non so come sarebbe finita con Inter e Como".

Come si migliora la testa?

"Dobbiamo avere il chiaro obiettivo davanti: essere competitivi e lottare con le altre e lottare per passare il turno in Champions. Con questa rabbia di oggi".