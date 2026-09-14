Archiviato il ko beffardo con il Real Madrid in Champions League, l'Inter torna a sintonizzarsi sul campionato: l'obiettivo è battere stasera a San Siro l'Udinese e scattare sempre più in vetta alla classifica. E da vendicare c'è la sconfitta di un anno fa...

QUI INTER – Chivu incassa un'ottima notizia dall'infermeria: Dimarco è recuperato, anche se probabilmente lascerà la fascia sinistra ancora all'ottimo Carlos Augusto, addirittura in gol al Bernabeu. Resta out il solo Spence. Il tecnico romeno valuta alcuni cambi rispetto alla partita in terra spagnola: dovrebbero tornare dal 1' i vari Akanji, Zielinski ed Esposito al posto di Bisseck, Calhanoglu e Thuram. Si va verso la prima da titolare di Stones al centro della difesa, mentre non è da escludere un iniziale turno di riposo per Bastoni. Jones in vantaggio sulla concorrenza per completare la linea mediana.

QUI UDINESE – I friulani sono partiti bene in questo campionato, al di là del ko con la Lazio nell'ultimo turno. Runjaic, però, dovrà far fronte a una lunga lista di assenze: fuori causa Zaniolo, Solet, Piotrowski, Palma, Arizala e Zanoli, con quest'ultimo che non ha recuperato nonostante le indiscrezioni ottimistiche dei giorni scorsi. Kabasele guida la difesa, Unai Gomez ed Ekkelenkamp alle spalle di Davis.

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PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro.

Panchina: Provedel, Di Gennaro, Bisseck, Pavard, Dimarco, Luis Henrique, Calhanoglu, Stankovic, Mkhitaryan, Sucic, Bonny, Thuram.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Spence.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlström, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis.

Panchina: Padelli, Mrozek, Bertola, Lovric, Zarraga, Chakvetadze, Vinciati, Jovanovic, Gueye, Bayo.

Allenatore: Runjaic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zaniolo, Solet, Piotrowski, Palma, Arizala, Zanoli.

ARBITRO: Pairetto.

Assistenti: Moro e Yoshikawa.

Quarto ufficiale: Colombo.

Var: Marini.

Avar: Gariglio.

