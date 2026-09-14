Una lunga quattro giorni di Serie A viene chiusa dall’Inter di Cristian Chivu, che nel Monday Night di questa quarta giornata ospita a San Siro l’Udinese di Kosta Runjaic, ovvero la squadra che un anno e qualche giorno fa fu capace di combinare uno scherzetto poco gradito ai nerazzurri andando a batterli a domicilio. Tanto tempo è passato e soprattutto due trofei sono arrivati nel mentre, come giustamente ha sottolineato il tecnico nerazzurro, ma i friulani rappresentano comunque un’insidia non indifferente da non sottovalutare se si vuole proseguire il cammino da imbattuta. Fischio d’inizio dell’arbitro Luca Pairetto alle ore 20.45: segui con noi di FcInterNews.it questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

19.49 - Nell'Udinese, Ekkelenkamp e Unai Gomez avranno il compito di sorreggere Keinan Davis unica punta. In difesa c'è Abankwah, va in panchina Bayo.

19.47 - Assenza dell'ultimo secondo in casa Inter quella di Hakan Calhanoglu, che sarà rimpiazzato da Piotr Zielinski in un centrocampo che vede l'impiego anche di Henrikh Mkhitaryan. John Stones giocherà dal primo minuto, mentre ci sarà un turno di riposo per Lautaro Martinez: davanti, largo a Marcus Thuram e Pio Esposito. In panchina anche il baby Mattia Mosconi.

19.42 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Udinese:

INTER (3-5-2): 1 Josep Martinez; 25 Akanji, 6 Stones, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 94 Esposito.

In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 8 Sucic, 10 Lautaro Martinez, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 21 Jones, 28 Pavard, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 48 Mosconi.

Allenatore: Cristian Chivu

UDINESE (3-4-2-1): 40 Okoye; 14 Abankwah, 27 Kabasele, 77 Ebosse; 23 Vojvoda, 38 Miller, 8 Karlstrom, 11 Kamara; 32 Ekkelenkamp, 46 Gomez; 9 Davis.

In panchina: 41 Mrozek, 93 Padelli, 4 Lovric, 6 Zarraga, 7 Gueye, 13 Bertola, 15 Bayo, 30 Chakvetadze, 45 Vinciati, 91 Jovanovic.

Allenatore: Kosta Runjaic

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Moro - Yoshikawa. Quarto Ufficiale: Colombo. VAR: Marini. Assistente VAR: Gariglio