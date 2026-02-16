Niente punizioni in Nazionale per Alessandro Bastoni. La Gazzetta dello Sport lo scrive chiaramente: "Siamo sinceri: se Gattuso dovesse depennare tutti quelli che ingannano l’arbitro, si tuffano, chiedono un fallo laterale che non c’è, probabilmente non riuscirebbe neanche a schierare undici titolari - si legge -. Scene frequentissime del nostro campionato. Certo il fattaccio di San Siro è più grave di altri casi: intanto si tratta di una sanzione invertita perché sarebbe stata l’Inter a giocare in dieci, e poi per il brutto e antisportivo gesto dell’esultanza che aggiunge la beffa al danno. Però meglio chiarire subito una cosa: Bastoni non sarà “tagliato” dalle convocazioni dei playoff".

Piuttosto - secondo la rosea - ciò che preoccupa anche la Figc è il danno d’immagine per tutto il calcio che già non gode di salute di ferro.