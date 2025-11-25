Giacomo Raspadori si sta trovando molto bene all'Atletico Madrid e domani sfiderà l'Inter, la sua squadra del cuore di quando era piccolo. L'attaccante della Nazionale ne ha parlato anche al Corsport.

Felice a Madrid anche se gioca poco?

"Sì. Ma sono ambizioso, molto: lavoro e vado per la mia strada".



Domani c’è l’Inter, la squadra per cui tifava da bambino.

"Avversario importante che dopo il derby avrà una motivazione in più. Ma noi dobbiamo e vogliamo vincere, anche se sappiamo di avere davanti un gruppo che in Champions negli ultimi anni è stato protagonista fino alla fine. Siamo pronti".



Chi la vincerà? Voi?

"Vogliamo dire la nostra, ovviamente. Per quanto fatto finora, vedo un Arsenal molto competitivo".



Sulla Liga darà la stessa risposta diplomatica.

Ride. "Campionato combattuto, vogliamo essere tra le squadre che se la giocheranno. Anche perché sarà una lotta serrata".



Magari sulla Serie A si sbilancia di più.

"La Roma sta facendo un percorso incredibile, ma è difficile fare previsioni. Il Milan non avendo le coppe starà lì, come è successo a noi la scorsa stagione. E poi Napoli o Inter".