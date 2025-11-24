"Forse bisogna giocare un po' meno bene e fare qualche gol in più. Il Milan soffre durante la partita, poi fa un paio di contropiede e ti fanno gol. E poi fai fatica a segnargli perché sono compatti, difendono bene". E' l'analisi post-derby fatta da Christian Vieri a Dazn.

"La sostituzione di Lautaro? Pensavo Chivu togliesse Thuram perché non giocava titolare da due mesi, ma è una scelta di Chivu", dice ancora Vieri, che parla anche del rigore sbagliato da Calhanoglu. "I rigori li sbaglia chi li calcia. E' dura far gol su rigore, la porta è piccolissima. C'è pressione. Penserà 25mila volte se doveva calciare da un'altra parte".