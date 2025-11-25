Alla vigilia della partita di Champions League contro l'Inter, Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid che sarà con ogni probabilità assente per infortunio domani sera, parlando ai microfoni di Radio Marca a margine della consegna del Premio Zamora rassicura i tifosi biancorossi sul suo recupero: "Sto meglio, mi sto riprendendo. Sono felice di essere qui oggi, ma spero di tornare presto in campo. Lo spero davvero. Sto facendo tutto il possibile, così come i fisioterapisti e i medici. Ma se non sarò disponibile, altri possono fare molto bene".

Oblak non ha voluto poi sbilanciarsi sul suo avvenire: "Non sempre i giocatori decidono il proprio futuro. Ho un contratto, ma ogni estate non si sa mai cosa succederà. Sono concentrato su questa stagione e spero che qualunque cosa accada sia positiva per tutti".