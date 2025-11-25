Alla vigilia della partita di Champions League contro l'Inter, Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid che sarà con ogni probabilità assente per infortunio domani sera, parlando ai microfoni di Radio Marca a margine della consegna del Premio Zamora rassicura i tifosi biancorossi sul suo recupero: "Sto meglio, mi sto riprendendo. Sono felice di essere qui oggi, ma spero di tornare presto in campo. Lo spero davvero. Sto facendo tutto il possibile, così come i fisioterapisti e i medici. Ma se non sarò disponibile, altri possono fare molto bene".
Oblak non ha voluto poi sbilanciarsi sul suo avvenire: "Non sempre i giocatori decidono il proprio futuro. Ho un contratto, ma ogni estate non si sa mai cosa succederà. Sono concentrato su questa stagione e spero che qualunque cosa accada sia positiva per tutti".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - L'avversario
Altre notizie
- 16:56 Insigne, lo Scudetto 2018 ferita aperta: "Il mancato rosso a Pjanic in Inter-Juve... Non fatemi andare oltre"
- 16:42 Giudice sportivo: due squalificati per un turno, Gasperini salta Roma-Napoli. Calhanoglu, arriva la seconda sanzione
- 16:27 Supercomputer Opta - Champions, Inter agli ottavi di finale: chance oltre il 70%. Ecco con quanti punti
- 16:13 Qui Pisa - Nerazzurri già in campo stamattina per iniziare a preparare la gara contro l'Inter
- 15:59 L'agente Joao Santos: "Scudetto? Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine. Con una favorita"
- 15:53 videoL'Inter prende il volo per Madrid: le immagini dell'arrivo del gruppo nerazzurro a Malpensa
- 15:45 Rigore Pavlovic-Thuram, nessun dubbio in sala VAR. Rocchi: "Il cross avvenuto non cambia la situazione"
- 15:31 Pisa-Inter, biglietti esauriti in tempo record: sold out alla Cetilar Arena centrato in soli 15 minuti
- 15:17 Pisa, Leris: "Con l'Inter sarà difficilissima, però sono convinto che possiamo fare qualcosa di buono"
- 15:03 Quote Champions, Atletico dato per favorito sull'Inter. Alvarez davanti al connazionale Lautaro tra i marcatori
- 14:48 Sky - Verso Atletico Madrid-Inter: Thuram riposa, scalpitano Zielinski, Frattesi e De Vrij. Luis Henrique...
- 14:34 Atletico Madrid, Oblak: "Sto meglio, spero di tornare presto in campo". Poi glissa sul futuro
- 14:19 TS - Lautaro, quattro big match in Serie A senza mai brillare: impalpabile anche nel derby
- 14:05 Martorelli: "Non c'è una favorita per lo Scudetto. In Champions Inter brava ad assicurarsi i playoff"
- 13:50 Atletico Madrid-Inter partita ad alto rischio: attesi oltre 2mila tifosi interisti, ingente il piano di sicurezza
- 13:37 Atletico Madrid, Raspadori lancia la sfida: "Segnare all'Inter? Certo, mi piacerebbe tanto"
- 13:24 Papera di Sommer nel derby, Viviano: "Malissimo, ha fatto un movimento che io non sopporto"
- 13:10 Trevisani: "Derby, non me la sento di prendermela con Chivu. Il Milan per 54' non ha mai preso il pallone"
- 12:56 Corsera - Tredici gare senza vincere contro Milan, Juventus e Napoli: il trend negativo non si inverte
- 12:43 Sky - Dumfries, rientro tra Liverpool e Genoa. Mkhitaryan, recupero alle battute finali. Darmian...
- 12:28 Atletico, Raspadori: "Inter ancor più motivata dopo il derby. Scudetto? Secondo me..."
- 12:14 Nico Paz verso il ritorno al Real, ma a gennaio c'è il problema clausola: il punto
- 12:00 Addio a Lorenzo Buffon, il cordoglio dell'Inter: "Nel ricordarlo abbracciamo i suoi familiari"
- 11:50 Romano: "Inter, valutazioni in corso sul difensore centrale. Acerbi idea dell'Al-Hilal, per Adeyemi..."
- 11:45 Capello: "Allegri mi ha fatto divertire. Milan da scudetto dopo il derby? Dico che..."
- 11:38 videoL'Inter prepara ad Appiano Gentile la trasferta di Madrid in Champions League. Assenti in cinque
- 11:30 Salsano e l'Inter di Mancini: "Ibra a Parma non voleva entrare, Adriano distrutto dalla morte del padre. E sento nostro anche lo scudetto di cartone"
- 11:16 Tra SOMMER e MARTINEZ spunta... MAIGNAN a ZERO! Le ULTIME verso ATLETICO-INTER e dall'INFERMERIA
- 11:02 CdS - Sommer in calo: a giugno sarà addio. Caprile, Suzuki e... Maignan: chi sarà il nuovo portiere?
- 10:48 GdS - Nuova vecchia Inter: anche con Chivu resta il neo degli scontri diretti
- 10:34 "Stop Locker Room Talk", la campagna dell'Inter nella Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne
- 10:20 TS - Sommer ricorda l'ultimo Handanovic. A Pisa con Martinez tra i pali? E sul mercato...
- 10:06 TS - Infermeria Inter: le novità su Dumfries, Mkhitaryan e Darmian. Ricaduta per Palacios
- 09:52 Raspadori: "Titolare con l'Inter? Chiedete a Simeone. Da piccolo tifavo per i nerazzurri, ma..."
- 09:38 TS - Dumfries fuori causa, tocca ancora a Carlos Augusto. Ma a gennaio si interverrà: il punto
- 09:24 TS - Quante delusioni nei big match e ora arrivano le tappe dure in Champions. Ma il derby dimostra che...
- 09:10 CdS - Dumfries ko, Darmian pure: Chivu fa i conti con la crisi a destra
- 08:56 Sacchi: "Inter e Napoli le squadre più avanti, ma attenzione alla Roma"
- 08:42 Corsera - Maignan in scadenza, andrà via dal Milan: l'Inter sogna il clamoroso scippo
- 08:28 GdS - Luis Henrique e Frattesi ai margini: rischio oblio. Chance con l'Atletico?
- 08:14 GdS - Crollo Sommer, ma Chivu non cambia idea: il titolare è lui. Con Martinez...
- 08:00 GdS - Infermeria Inter: Dumfries salta pure il Liverpool, Mkhitaryan torna a Pisa. Darmian e Palacios...
- 00:00 Derby maledetto: tante sciocchezze, andiamo oltre
- 23:56 Di Marzio: "Fabregas, 150 mln di euro per il mercato promessi dal Como dietro al no a Inter e Roma"
- 23:44 Wullaert: "Vittoria meritata. Contenta di aver aiutato la squadra con i due gol"
- 23:30 Pisa, pari beffardo col Sassuolo prima dell'Inter. Gilardino: "Rosichiamo col sorriso, ma la fiducia è alta"
- 23:16 Torino, cinquina presa dal Como come contro l'Inter. Baroni: "Usciti dal campo dopo il 3° gol, era già successo"
- 23:02 A22 Sports, scontro frontale con la UEFA: "L'unico passo da compiere è chiedere un risarcimento danni"
- 22:48 Thorstvedt salva il Sassuolo al fotofinish, Pisa rimontato due volte: è 2-2 al Mapei Stadium
- 22:34 Chivu e i cambi nel derby: "Fuori Lautaro, Calhanoglu e Barella? Ogni scelta è presa per il bene della squadra"
- 22:20 Dopo l'addio ai diritti Champions, Netflix non molla e punta la Premier in UK
- 22:06 Atletico Madrid-Inter, arbitrerà Letexier: seconda volta coi nerazzurri per il fischietto transalpino
- 21:52 Bozzetti (Fondazione Fiera): "Milano pensi alle Olimpiadi estive. Dotiamo di una pista d'atletica il nuovo stadio"
- 21:38 Voce al tifoso - Commenti e riflessioni sul derby di ieri
- 21:24 Pisa, il presidente Corrado: "Arrivano Inter e Juve, voglio che la squadra concretizzi di più"
- 21:10 Diouf, dieci minuti sorprendenti nel derby. E la spiegazione di Chivu non depone a favore di Luis Henrique
- 20:55 Interismo e beneficenza: a Monopoli tornano le Stelle di Natale
- 20:40 Inter ko col Milan, il messaggio di Akanji: "Il derby non è andato come volevamo, è dura"
- 20:25 Show del Como, cinque gol al Torino e sorpasso alla Juve in classifica: in gol anche Nico Paz
- 20:10 Mondiale U17, si ferma in semifinale l'avventura dell'Italia: fatale il ko con l'Austria
- 19:57 Florentino Perez torna sulla Superlega: "È indispensabile. Avviato procedimento contro la UEFA"
- 19:42 videoIl derby visto con gli occhi di Sozza: la Ref Cam mostra l'episodio da rigore Pavlovic-Thuram
- 19:28 Inter miglior attacco ma sprecona, solo l'11% delle occasioni è trasformato in gol: il dato è inequivocabile
- 19:14 Altro derby amaro per l'Inter, Zenga cita Facchetti: "Ci sono giorni in cui essere interisti..."
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER-MILAN, oggi fa ancora più MALE. COSA NON VA nei big match e il caso SOMMER. Ora l'ATLETICO
- 18:54 Consiglio FIGC, iscrizione ai prossimi campionati entro il 22 giugno. Novità per gli Under 23
- 18:39 Moretto conferma: "Diouf non lascerà l'Inter a gennaio". Poi racconta il retroscena sull'interesse del Napoli
- 18:25 Roma capolista, Mancini: "Primi per merito. Napoli? Presto per parlare di sfida scudetto"
- 18:11 Salvini: "Ho visto il derby in mezzo a 150 interisti, esultanza composta. A Sala non ne va bene una"
- 17:58 La sconfitta nel derby non intacca la fiducia dei bookies: l'Inter resta favorita per lo Scudetto