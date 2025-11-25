Nella Triestina che annaspa all'ultimo posto della classifica del girone A della Serie C con la zavorra di una penalizzazione di otto punti ancora sul groppone, c'è un giocatore che si sta mettendo progressivamente in luce: si tratta dell'attaccante croato classe 2006 Noa Kljajic, che con le sue prestazioni sta stuzzicando gli appetiti delle big italiane. Secondo Tuttojuve.com e MondoPrimavera.com, infatti, Juventus, Inter e Milan avrebbero raccolto informazioni sul giocatore nelle ultime settimane, valutando un possibile inserimento di Kljajic nei rispettivi progetti Under 23.

Il club alabardato potrebbe anche aprire ad una sua partenza a gennaio, vista anche la complicatissima situazione societaria, al fine di garantirgli uno scenario maggiormente stabile. Gli estimatori non mancano neppure in Serie B, con il Catanzaro sembra essere il club più interessato, ma anche Virtus Entella e Mantova avrebbero chiesto informazioni.