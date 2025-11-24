Ritenuto uno dei migliori direttori di gara in ambito europeo, François Letexier, arbitro 36enne di Bédée, è stato designato per la sfida di mercoledì sera tra Atletico Madrid e Inter al Civitas Metropolitano. Sarà per lui la seconda direzione di gara con un'italiana in questa Champions League dopo il rocambolesco 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund dello scorso 16 settembre. Letexier vanta già un precedente con l'Inter, risalente al 24 ottobre 2023 quando i nerazzurri si imposero per 2-1 sul Salisburgo.