Sono due i giocatori squalificati per un turno dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la 12esima giornata di Serie A: Brooke Norton-Cuffy del Genoa e Ivan Smolcic del Como. Non sarà in panchina per Roma-Napoli di domenica sera Gian Piero Gasperini, espulso per avere, al 17° del secondo tempo di Cremonese-Roma, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, uscendo dall'area tecnica, "contestato reiteratamente e platealmente la decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

In chiave Inter c'è da segnalare solo la seconda sanzione per Hakan Calhanoglu, ammonito nel derby.