Denzel Dumfries, ancora alle prese con il problema alla caviglia accusato in Inter-Lazio prima della sosta, resterà ai box almeno per i prossimi quindici giorni. Il suo rientro, legato alle sensazioni che avrà il giocatore, potrebbe cadere tra la gara con il Liverpool in Champions e quella col Genoa in campionato, prima della partenza per Riyadh per la Supercoppa italiana.

Si avvicina, invece, il rientro in gruppo di Henrikh Mkhitaryan, out da Napoli-Inter: il giocatore oggi si è allenato a parte sul campo, un indizio sul fatto che l'iter di recupero dall'infortunio è alle battute finali, tanto che potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni alla fine di questa settimana. Servirà più pazienza per rivedere Matteo Darmian: gli aggiornamenti sulle sue condizioni sono attesi per la prossima settimana. Lo riporta Sky Sport.