Quando torna Dumfries? Secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe una speranza per il match di Como del 6 dicembre. Intanto, domani, sia lui che Darmian saranno ancora indisponibili e pure contro l'Atletico la fascia destra sarà sguarnita di interpreti ad hoc.

"L’ex Torino potrebbe farcela magari per Pisa, ma dopo un lungo stop non è affatto scontato che abbia nelle gambe la possibilità di tornare subito titolare - spiega il quotidiano romano -. In quest’ottica, rimane da capire come Chivu intenderà gestire le risorse a disposizione. Complicato pensare che possa giocarle entrambe Carlos Augusto: non solo perché il brasiliano risulta evidentemente depotenziato a piede invertito, ma anche perché a un certo punto si renderà necessario far rifiatare almeno uno tra Bastoni e Dimarco a sinistra".

E allora non si scarta l'ipotesi di una nuova chance dal 1' per Luis Henrique, finora ampiamente bocciato. "L’ex Marsiglia, rimasto in panchina per tutta la partita contro il Milan, non dà ancora le giuste garanzie: questo sta portando il club a non escludere che a gennaio le strade possano già dividersi. Dipenderà anche da come eventualmente risponderà nel momento in cui Chivu dovesse decidere di rigettarlo nella mischia. Magari sarà più facile per lui in trasferta, dove ha collezionato le due uniche gare da titolare", si legge.