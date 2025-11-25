Il Pisa, rientrato nella nottata di lunedì dalla trasferta di Reggio Emilia che lo ha visto pareggiare 2-2 col Sassuolo, è tornato in campo questa mattina per iniziare la preparazione in vista della sfida contro l’Inter, in programma domenica alla Cetilar Arena, con fischio d'inizio alle ore 15. 

Nessuna sosta, dunque, nel programma di lavoro della squadra allenata da Alberto Gilardino che tornerà in campo al Centro Sportivo di San Piero a Grado mercoledì (pomeriggio), giovedì (mattina), venerdì (mattina) e sabato (pomeriggio) con la consueta rifinitura della vigilia.

Sezione: L'avversario / Data: Mar 25 novembre 2025 alle 16:13
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
