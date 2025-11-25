Il Pisa, rientrato nella nottata di lunedì dalla trasferta di Reggio Emilia che lo ha visto pareggiare 2-2 col Sassuolo, è tornato in campo questa mattina per iniziare la preparazione in vista della sfida contro l’Inter, in programma domenica alla Cetilar Arena, con fischio d'inizio alle ore 15.
Nessuna sosta, dunque, nel programma di lavoro della squadra allenata da Alberto Gilardino che tornerà in campo al Centro Sportivo di San Piero a Grado mercoledì (pomeriggio), giovedì (mattina), venerdì (mattina) e sabato (pomeriggio) con la consueta rifinitura della vigilia.
Sezione: L'avversario / Data: Mar 25 novembre 2025 alle 16:13
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - L'avversario
Pisa, Leris: "Con l'Inter sarà difficilissima, però sono convinto che possiamo fare qualcosa di buono"
Pisa, pari beffardo col Sassuolo prima dell'Inter. Gilardino: "Rosichiamo col sorriso, ma la fiducia è alta"
Atletico, Koke: "Il Getafe è il passato. Dobbiamo riposare bene e prepararci per mercoledì contro l'Inter"
Altre notizie
Martedì 25 nov
- 16:56 Insigne, lo Scudetto 2018 ferita aperta: "Il mancato rosso a Pjanic in Inter-Juve... Non fatemi andare oltre"
- 16:42 Giudice sportivo: due squalificati per un turno, Gasperini salta Roma-Napoli. Calhanoglu, arriva la seconda sanzione
- 16:27 Supercomputer Opta - Champions, Inter agli ottavi di finale: chance oltre il 70%. Ecco con quanti punti
- 16:13 Qui Pisa - Nerazzurri già in campo stamattina per iniziare a preparare la gara contro l'Inter
- 15:59 L'agente Joao Santos: "Scudetto? Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine. Con una favorita"
- 15:53 videoL'Inter prende il volo per Madrid: le immagini dell'arrivo del gruppo nerazzurro a Malpensa
- 15:45 Rigore Pavlovic-Thuram, nessun dubbio in sala VAR. Rocchi: "Il cross avvenuto non cambia la situazione"
- 15:31 Pisa-Inter, biglietti esauriti in tempo record: sold out alla Cetilar Arena centrato in soli 15 minuti
- 15:17 Pisa, Leris: "Con l'Inter sarà difficilissima, però sono convinto che possiamo fare qualcosa di buono"
- 15:03 Quote Champions, Atletico dato per favorito sull'Inter. Alvarez davanti al connazionale Lautaro tra i marcatori
- 14:48 Sky - Verso Atletico Madrid-Inter: Thuram riposa, scalpitano Zielinski, Frattesi e De Vrij. Luis Henrique...
- 14:34 Atletico Madrid, Oblak: "Sto meglio, spero di tornare presto in campo". Poi glissa sul futuro
- 14:19 TS - Lautaro, quattro big match in Serie A senza mai brillare: impalpabile anche nel derby
- 14:05 Martorelli: "Non c'è una favorita per lo Scudetto. In Champions Inter brava ad assicurarsi i playoff"
- 13:50 Atletico Madrid-Inter partita ad alto rischio: attesi oltre 2mila tifosi interisti, ingente il piano di sicurezza
- 13:37 Atletico Madrid, Raspadori lancia la sfida: "Segnare all'Inter? Certo, mi piacerebbe tanto"
- 13:24 Papera di Sommer nel derby, Viviano: "Malissimo, ha fatto un movimento che io non sopporto"
- 13:10 Trevisani: "Derby, non me la sento di prendermela con Chivu. Il Milan per 54' non ha mai preso il pallone"
- 12:56 Corsera - Tredici gare senza vincere contro Milan, Juventus e Napoli: il trend negativo non si inverte
- 12:43 Sky - Dumfries, rientro tra Liverpool e Genoa. Mkhitaryan, recupero alle battute finali. Darmian...
- 12:28 Atletico, Raspadori: "Inter ancor più motivata dopo il derby. Scudetto? Secondo me..."
- 12:14 Nico Paz verso il ritorno al Real, ma a gennaio c'è il problema clausola: il punto
- 12:00 Addio a Lorenzo Buffon, il cordoglio dell'Inter: "Nel ricordarlo abbracciamo i suoi familiari"
- 11:50 Romano: "Inter, valutazioni in corso sul difensore centrale. Acerbi idea dell'Al-Hilal, per Adeyemi..."
- 11:45 Capello: "Allegri mi ha fatto divertire. Milan da scudetto dopo il derby? Dico che..."
- 11:38 videoL'Inter prepara ad Appiano Gentile la trasferta di Madrid in Champions League. Assenti in cinque
- 11:30 Salsano e l'Inter di Mancini: "Ibra a Parma non voleva entrare, Adriano distrutto dalla morte del padre. E sento nostro anche lo scudetto di cartone"
- 11:16 Tra SOMMER e MARTINEZ spunta... MAIGNAN a ZERO! Le ULTIME verso ATLETICO-INTER e dall'INFERMERIA
- 11:02 CdS - Sommer in calo: a giugno sarà addio. Caprile, Suzuki e... Maignan: chi sarà il nuovo portiere?
- 10:48 GdS - Nuova vecchia Inter: anche con Chivu resta il neo degli scontri diretti
- 10:34 "Stop Locker Room Talk", la campagna dell'Inter nella Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne
- 10:20 TS - Sommer ricorda l'ultimo Handanovic. A Pisa con Martinez tra i pali? E sul mercato...
- 10:06 TS - Infermeria Inter: le novità su Dumfries, Mkhitaryan e Darmian. Ricaduta per Palacios
- 09:52 Raspadori: "Titolare con l'Inter? Chiedete a Simeone. Da piccolo tifavo per i nerazzurri, ma..."
- 09:38 TS - Dumfries fuori causa, tocca ancora a Carlos Augusto. Ma a gennaio si interverrà: il punto
- 09:24 TS - Quante delusioni nei big match e ora arrivano le tappe dure in Champions. Ma il derby dimostra che...
- 09:10 CdS - Dumfries ko, Darmian pure: Chivu fa i conti con la crisi a destra
- 08:56 Sacchi: "Inter e Napoli le squadre più avanti, ma attenzione alla Roma"
- 08:42 Corsera - Maignan in scadenza, andrà via dal Milan: l'Inter sogna il clamoroso scippo
- 08:28 GdS - Luis Henrique e Frattesi ai margini: rischio oblio. Chance con l'Atletico?
- 08:14 GdS - Crollo Sommer, ma Chivu non cambia idea: il titolare è lui. Con Martinez...
- 08:00 GdS - Infermeria Inter: Dumfries salta pure il Liverpool, Mkhitaryan torna a Pisa. Darmian e Palacios...
- 00:00 Derby maledetto: tante sciocchezze, andiamo oltre
Lunedì 24 nov
- 23:56 Di Marzio: "Fabregas, 150 mln di euro per il mercato promessi dal Como dietro al no a Inter e Roma"
- 23:44 Wullaert: "Vittoria meritata. Contenta di aver aiutato la squadra con i due gol"
- 23:30 Pisa, pari beffardo col Sassuolo prima dell'Inter. Gilardino: "Rosichiamo col sorriso, ma la fiducia è alta"
- 23:16 Torino, cinquina presa dal Como come contro l'Inter. Baroni: "Usciti dal campo dopo il 3° gol, era già successo"
- 23:02 A22 Sports, scontro frontale con la UEFA: "L'unico passo da compiere è chiedere un risarcimento danni"
- 22:48 Thorstvedt salva il Sassuolo al fotofinish, Pisa rimontato due volte: è 2-2 al Mapei Stadium
- 22:34 Chivu e i cambi nel derby: "Fuori Lautaro, Calhanoglu e Barella? Ogni scelta è presa per il bene della squadra"
- 22:20 Dopo l'addio ai diritti Champions, Netflix non molla e punta la Premier in UK
- 22:06 Atletico Madrid-Inter, arbitrerà Letexier: seconda volta coi nerazzurri per il fischietto transalpino
- 21:52 Bozzetti (Fondazione Fiera): "Milano pensi alle Olimpiadi estive. Dotiamo di una pista d'atletica il nuovo stadio"
- 21:38 Voce al tifoso - Commenti e riflessioni sul derby di ieri
- 21:24 Pisa, il presidente Corrado: "Arrivano Inter e Juve, voglio che la squadra concretizzi di più"
- 21:10 Diouf, dieci minuti sorprendenti nel derby. E la spiegazione di Chivu non depone a favore di Luis Henrique
- 20:55 Interismo e beneficenza: a Monopoli tornano le Stelle di Natale
- 20:40 Inter ko col Milan, il messaggio di Akanji: "Il derby non è andato come volevamo, è dura"
- 20:25 Show del Como, cinque gol al Torino e sorpasso alla Juve in classifica: in gol anche Nico Paz
- 20:10 Mondiale U17, si ferma in semifinale l'avventura dell'Italia: fatale il ko con l'Austria
- 19:57 Florentino Perez torna sulla Superlega: "È indispensabile. Avviato procedimento contro la UEFA"
- 19:42 videoIl derby visto con gli occhi di Sozza: la Ref Cam mostra l'episodio da rigore Pavlovic-Thuram
- 19:28 Inter miglior attacco ma sprecona, solo l'11% delle occasioni è trasformato in gol: il dato è inequivocabile
- 19:14 Altro derby amaro per l'Inter, Zenga cita Facchetti: "Ci sono giorni in cui essere interisti..."
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER-MILAN, oggi fa ancora più MALE. COSA NON VA nei big match e il caso SOMMER. Ora l'ATLETICO
- 18:54 Consiglio FIGC, iscrizione ai prossimi campionati entro il 22 giugno. Novità per gli Under 23
- 18:39 Moretto conferma: "Diouf non lascerà l'Inter a gennaio". Poi racconta il retroscena sull'interesse del Napoli
- 18:25 Roma capolista, Mancini: "Primi per merito. Napoli? Presto per parlare di sfida scudetto"
- 18:11 Salvini: "Ho visto il derby in mezzo a 150 interisti, esultanza composta. A Sala non ne va bene una"
- 17:58 La sconfitta nel derby non intacca la fiducia dei bookies: l'Inter resta favorita per lo Scudetto