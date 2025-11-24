4 gol (due per parte) nell'ultimo posticipo di Serie A tra Sassuolo e Pisa, con i nerazzurri rimontati per ben due volte e beffati nel finale. Avvio shock per i neroverdi con il Pisa che dopo 4 secondi dal calcio d'inizio conquista un calcio di rigore: è glaciale Nzola dal dischetto, palla all'incrocio e vantaggio toscano. Ritmi alti e la reazione neroverde non si fa attendere troppo: Matic si coordina e fa partire una conclusione eccezionale per il pari del Sassuolo.

Nella ripresa la formazione di Grosso spinge a più non posso senza riuscire a pungere a causa dell'ottima difesa pisana; in contropiede Meister, al minuto 81, timbra il sorpasso dei toscani. Il Sassuolo si riversa interamente in attacco e al 95esimo Thorstvedt graffia Semper con la zampata vincente per il definitivo 2-2. Pisa beffato nel finale e domenica la squadra di Gilardino ospiterà l'Inter alla Cetilar-Arena.