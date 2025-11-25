Secondo il supercomputer di Opta, l'Inter, attualmente a punteggio pieno nella League Phase di Champions League dopo quattro giornate, ha il 70,81% di possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale della competizione (con 16,86 punti attesi). Lo spettro dell'eliminazione non è contemplato, mentre le forche caudine dei playoff sono a 29.19%. Basse le probabilità di vincere la fase campionato: 5,31%.

Guardando più in là, la squadra di Cristian Chivu ha una chance su due di fare strada: il passaggio ai quarti di finale è al 50,01%. La quota, poi, si abbassa sensibilmente: approdo in semifinale al 21,25%, finale all'8,36%; risicate le probabilità di trionfo: 3,15%. La favorita per la vittoria finale, secondo Opta, è l'Arsenal (23,09%), davanti a Bayern Monaco e Manchester City, rispettivamente a 15,67% e 14,20%.