Stante i sette mesi di negoziati che non hanno portato a un accordo, A22 Sports Management ha annunciato oggi, 24 novembre 2024, di aver avviato tre giorni fa le procedure MASC obbligatorie, ai sensi della legge spagnola, prima dell'avvio di un procedimento legale contro la UEFA per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'abuso di posizione dominante da parte della organismo guidato da Aleksander Ceferin, in qualità di operatore monopolista delle competizioni calcistiche transfrontaliere per club europei.

In calce alla nota, nella quale vengono ricordate le puntate precedenti della telenovela, A22 Sports fa sapere che "l'unico passo appropriato da compiere è chiedere un risarcimento per i danni subiti a causa del continuo comportamento illecito della UEFA". 

Sezione: News / Data: Lun 24 novembre 2025 alle 23:02
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
