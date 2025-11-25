"Io titolare contro l'Inter? Questa è una domanda da fare al mister. Io mi sento molto bene, fisicamente e mentalmente. Sono carico. Se arriverà l’opportunità farò tutto quello che è nelle mie possibilità per coglierla". Giacomo Raspadori risponde con diplomazia nell'intervista a La Repubblica il giorno prima di Atletico Madrid-Inter.

"È molto importante per la nostra classifica: dobbiamo entrare nelle prime otto e vincere sarebbe un grande passo avanti. Loro vengono dal derby perso, avranno motivazioni alte - dice ancora Raspadori - Da bambino tifavo Inter, non è un segreto. Poi diventando un professionista le cose cambiano, ma è una squadra che ho sempre apprezzato".