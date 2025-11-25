Sulla scia di un cammino perfetto in Champions League, l'Inter arriva sul campo dell'Atletico Madrid determinata a riscattare il ko nel derby. La squadra dell'ex Simeone è stata finora incostante in Europa (due successi e due sconfitte), ma per i bookie un risultato di prestigio è in pole al Metropolitano: l'1 vale 2,25 su Snai e Planetwin365 contro il 3,10 del quinto successo consecutivo nerazzurro in Europa. Sale invece a 3,45 il pareggio. Tre delle ultime quattro sfide dei Colchoneros spagnoli sono terminate con almeno tre reti complessive, come cinque delle ultime sette con in campo i ragazzi di Cristian Chivu: mercoledì sera è favorito l'Over, visto a 1,75 sull'Under è fissato a 1,97.

L'ultimo scontro diretto nella capitale spagnola è terminato 2-1 per l'Atletico Madrid: questo esito si gioca a 9, mentre 1-0 e 2-0 valgono nell'ordine 8,50 e 11. Il risultato esatto favorito è l'1-1, che si gioca a 6 ed è preferito allo 0-0 (10). Quote verso l'alto in caso di affermazione della squadra di Chivu: lo 0-2 è fissato a 16, l'1-3 vale 26. Chivu dovrebbe comunque ripartire dalla certezza della coppia offensiva formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez: un gol dell'attaccante francese vale 3,50, quello del capitano 3,25, ma in pole c’è un altro argentino, Julian Alvarez, proposto a 2,50, mentre il timbro del compagno d'attacco Alexander Sorloth paga 2,75 volte la posta.