L'ammucchiata in vetta alla classifica dopo dodici giornate è il sintomo più evidente di un campionato ancora senza padroni. Un torneo che comincerà a dare i suoi verdetti in primavera, secondo l'agente Joao Santos: "E' un bel campionato, entusiasmante, che si deciderà tra marzo e aprile - le sue parole a Tuttomercatoweb.com -. L'incertezza è il bello del calcio. Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine, anche se per me la squadra di Conte resta la favorita".