"A portieri invertiti, il derby sarebbe stato nerazzurro". Questa la frase più ascoltata da domenica sera, visto come è andato il derby. Maignan decisivo in positivo per il Milan; Sommer decisivo in negativo per l'Inter. Crudele il calcio come pochi altri sport.

"Chivu è pronto a scavare un fossato pubblico per proteggere lo svizzero dalle critiche: non sarà qualche errore di troppo a fargli cambiare idea sulla gestione di un ruolo strategico - spiega la Gazzetta dello Sport -. Sommer lascerà i guanti nerazzurri a fine stagione e già l’Inter perlustra il mercato in quel ruolo: si osservano con particolare attenzione i campionati esteri e servirà un numero 1 già fatto e finito, un titolare stabile, a prescindere dall’attuale stato psico-fisico di Josep Martinez".

E allora non si scrutano cambi di portiere a breve in casa Inter, nonostante la parabola discendente del numero 1 svizzero. Martinez dovrebbe rivedersi titolare solo in Coppa Italia col Venezia il prossimo 3 dicembre, non prima.