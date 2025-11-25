"A portieri invertiti, il derby sarebbe stato nerazzurro". Questa la frase più ascoltata da domenica sera, visto come è andato il derby. Maignan decisivo in positivo per il Milan; Sommer decisivo in negativo per l'Inter. Crudele il calcio come pochi altri sport.
"Chivu è pronto a scavare un fossato pubblico per proteggere lo svizzero dalle critiche: non sarà qualche errore di troppo a fargli cambiare idea sulla gestione di un ruolo strategico - spiega la Gazzetta dello Sport -. Sommer lascerà i guanti nerazzurri a fine stagione e già l’Inter perlustra il mercato in quel ruolo: si osservano con particolare attenzione i campionati esteri e servirà un numero 1 già fatto e finito, un titolare stabile, a prescindere dall’attuale stato psico-fisico di Josep Martinez".
E allora non si scrutano cambi di portiere a breve in casa Inter, nonostante la parabola discendente del numero 1 svizzero. Martinez dovrebbe rivedersi titolare solo in Coppa Italia col Venezia il prossimo 3 dicembre, non prima.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 08:14 GdS - Crollo Sommer, ma Chivu non cambia idea: il titolare è lui. Con Martinez...
- 08:00 GdS - Infermeria Inter: Dumfries salta pure il Liverpool, Mkhitaryan torna a Pisa. Darmian e Palacios...
- 00:00 Derby maledetto: tante sciocchezze, andiamo oltre
- 23:56 Di Marzio: "Fabregas, 150 mln di euro per il mercato promessi dal Como dietro al no a Inter e Roma"
- 23:44 Wullaert: "Vittoria meritata. Contenta di aver aiutato la squadra con i due gol"
- 23:30 Pisa, pari beffardo col Sassuolo prima dell'Inter. Gilardino: "Rosichiamo col sorriso, ma la fiducia è alta"
- 23:16 Torino, cinquina presa dal Como come contro l'Inter. Baroni: "Usciti dal campo dopo il 3° gol, era già successo"
- 23:02 A22 Sports, scontro frontale con la UEFA: "L'unico passo da compiere è chiedere un risarcimento danni"
- 22:48 Thorstvedt salva il Sassuolo al fotofinish, Pisa rimontato due volte: è 2-2 al Mapei Stadium
- 22:34 Chivu e i cambi nel derby: "Fuori Lautaro, Calhanoglu e Barella? Ogni scelta è presa per il bene della squadra"
- 22:20 Dopo l'addio ai diritti Champions, Netflix non molla e punta la Premier in UK
- 22:06 Atletico Madrid-Inter, arbitrerà Letexier: seconda volta coi nerazzurri per il fischietto transalpino
- 21:52 Bozzetti (Fondazione Fiera): "Milano pensi alle Olimpiadi estive. Dotiamo di una pista d'atletica il nuovo stadio"
- 21:38 Voce al tifoso - Commenti e riflessioni sul derby di ieri
- 21:24 Pisa, il presidente Corrado: "Arrivano Inter e Juve, voglio che la squadra concretizzi di più"
- 21:10 Diouf, dieci minuti sorprendenti nel derby. E la spiegazione di Chivu non depone a favore di Luis Henrique
- 20:55 Interismo e beneficenza: a Monopoli tornano le Stelle di Natale
- 20:40 Inter ko col Milan, il messaggio di Akanji: "Il derby non è andato come volevamo, è dura"
- 20:25 Show del Como, cinque gol al Torino e sorpasso alla Juve in classifica: in gol anche Nico Paz
- 20:10 Mondiale U17, si ferma in semifinale l'avventura dell'Italia: fatale il ko con l'Austria
- 19:57 Florentino Perez torna sulla Superlega: "È indispensabile. Avviato procedimento contro la UEFA"
- 19:42 videoIl derby visto con gli occhi di Sozza: la Ref Cam mostra l'episodio da rigore Pavlovic-Thuram
- 19:28 Inter miglior attacco ma sprecona, solo l'11% delle occasioni è trasformato in gol: il dato è inequivocabile
- 19:14 Altro derby amaro per l'Inter, Zenga cita Facchetti: "Ci sono giorni in cui essere interisti..."
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER-MILAN, oggi fa ancora più MALE. COSA NON VA nei big match e il caso SOMMER. Ora l'ATLETICO
- 18:54 Consiglio FIGC, iscrizione ai prossimi campionati entro il 22 giugno. Novità per gli Under 23
- 18:39 Moretto conferma: "Diouf non lascerà l'Inter a gennaio". Poi racconta il retroscena sull'interesse del Napoli
- 18:25 Roma capolista, Mancini: "Primi per merito. Napoli? Presto per parlare di sfida scudetto"
- 18:11 Salvini: "Ho visto il derby in mezzo a 150 interisti, esultanza composta. A Sala non ne va bene una"
- 17:58 La sconfitta nel derby non intacca la fiducia dei bookies: l'Inter resta favorita per lo Scudetto
- 17:43 Icardi: "Galatasaray Top club in Europa, felice di contribuire". Poi ammette: "In carriera mai stato al 100%"
- 17:29 La Russa liquida il derby con una battuta: "Ci avete 'Maignato'. Gattuso a naso non tifava per l'Inter"
- 17:14 Pazzini: "Inter lenta nel primo tempo: così è più facile per le avversarie. Ma in chiave Scudetto..."
- 17:00 Marchegiani: "Quanto ha subito l'Inter? Primo tempo bellissimo, ma il Milan ha avuto un merito"
- 16:45 Condò: "Inter ambiziosa, Milan umile: gli episodi hanno recitato un ruolo enorme"
- 16:30 Sommer, Martinez e il momento delle decisioni. Rilanciare Pepo anche per una questione finanziaria
- 16:16 Sommer nell'occhio del ciclone, Buffon: "Il gol nel derby difficile da subire, lascia l'amaro in bocca"
- 16:01 Lautaro sprona i compagni con un monito: "Come sempre, alzarci e continuare..."
- 15:48 Atletico, Koke: "Il Getafe è il passato. Dobbiamo riposare bene e prepararci per mercoledì contro l'Inter"
- 15:33 Piovani: "Vittoria con la Lazio che dà morale dopo le prestazioni in cui ci è mancato solo il risultato"
- 15:19 Gravina non la pensa come Marotta: "Spostamento 30esima giornata impraticabile, più plausibile uno stage"
- 15:05 Romano: "L'Inter continua ad apprezzare Koné. Ma per Gasperini è indispensabile e la Roma non lo vende"
- 14:50 Ambrosini: "Onoriamo Maignan, va detto che Sommer non è perfetto. Lautaro? Il cambio ci sta"
- 14:36 Il Podcast di FcIN - Inter-Milan, l'analisi di Andrea Bosio: sconfitta incredibile!
- 14:21 Morfeo: "All'Inter eravamo una grande squadra, so di aver fatto incazzare Moratti. Con Adriano..."
- 14:07 Ganz: "Il Milan adesso è la bestia nera dell'Inter. Bonny mi ha sorpreso, lui ed Esposito fondamentali"
- 13:53 Trevisani: "L'Inter non ha un portiere. Lautaro? Non c'è paragone col passato"
- 13:38 Buffon: "Sul rigore avrei fatto come Maignan. Parate importanti, è stato decisivo: se l'Inter avesse segnato..."
- 13:24 Pisa-Inter, dalle 15.30 via alla prevendita per il settore ospiti: le disposizioni per l'acquisto
- 13:10 La scommessa di La Russa: "Con la giunta di centro-destra a Milano, il Meazza non sarà abbattuto"
- 12:55 Angolo Tattico di Inter-Milan - Fofana forte su Bastoni, Rabiot a tutto campo: le chiavi del derby
- 12:41 L'Atletico Madrid batte il Getafe, Simeone: "La squadra sta giocando come vogliamo, avanti così"
- 12:28 Moviola CdS - Male Sozza: si perde il rigore e lascia per strada alcuni gialli
- 12:14 CdS - Verso la Champions: Dumfries ko. L'occasione sarà ghiotta per...
- 12:00 Fa TUTTO l'INTER, perdere un DERBY così è INSPIEGABILE. SOMMER è un PROBLEMA, almeno DIOUF stupisce
- 11:45 Bergomi: "L'Inter l'ha preparata bene. Ha due difficoltà da sempre, ma è difficile rimproverarsi qualcosa nel derby"
- 11:30 Vieri: "Forse serve giocare meno e segnare di più. Lautaro? Al momento del cambio pensavo che..."
- 11:16 Thuram a CBS Sports: "Contento del gioco espresso, non dei risultati. Non servono rivoluzioni"
- 11:03 Atletico Madrid-Inter, le attività della vigilia: allenamento alle 11, Chivu in conferenza stampa alle 19
- 10:48 Ranocchia: "A portieri invertiti vince l'Inter, ma ha perso per un altro motivo. Scudetto al Milan? Non è ancora pronto"
- 10:34 Atletico Madrid-Inter, ecco la designazione: squadra arbitrale quasi tutta francese
- 10:20 Bastoni: "Nessuna occasione Milan, a parte il gol: non è come Napoli o Juve. Quattro sconfitte? La penso così"
- 10:06 Adani: "Il principale difetto dell'Inter è sé stessa: ecco perché. Chivu all'altezza, lo ha dimostrato"
- 09:52 Pagelle TS - Sommer, gol sulla coscienza. Sucic lievita nella ripresa. Diouf, ingresso tonico
- 09:38 TS - Acerbi, una sequoia al centro della difesa: sarebbe bene che Gattuso lo convocasse
- 09:24 TS - L’Inter ha giocato, il Milan vinto. Ma i nerazzurri hanno una pecca
- 09:10 Pagelle CdS - Thuram il migliore, Lautaro viene limitato
- 08:56 Pagelle GdS - Sommer troppo morbido, Calhanoglu sbaglia due volte
- 08:42 GdS - Tegola Dumfries: stop più lungo del previsto. L'esterno di Chivu sarà rivalutato in settimana, ma salterà certamente le prossime 4 sfide
- 08:28 Moviola GdS - Pavlovic su Thuram: sbaglia Sozza, salva il VAR. Mancano due gialli