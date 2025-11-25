Ai microfoni di Tutto Mercato Web, l'agente Giocondo Martorelli ha parlato del derby di ieri sera: "L'Inter ha creato molte occasioni da gol, a parte il rigore sbagliato da Hakan Calhanoglu. Il Milan ha fatto la sua partita con un Mike Maignan in stato di grazia. I rossoneri sono tra i candidati per lo Scudetto. Non c'è una favorita, semmai tre-quattro squadre che possono lottare. Il Milan non ha nessuna competizione europea, ha tutta la settimana per lavorare al meglio. Quando l'Inter trova le squadre che si chiudono bene va incontro a delle difficoltà".

Adesso, per i nerazzurri, c'è l'impegno Champions: "L'Inter è stata brava a non fare passi falsi e s'è assicurata i playoff. L'Atletico Madrid è una squadra molto forte, competitiva".