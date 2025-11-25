La prestazione monstre di Mike Maignan ha fatto risaltare ancora di più le mancanze di Yann Sommer e ora l'obiettivo dell'Inter diventa un clamoroso scippo, secondo il Corriere della Sera. Il francese lascerà quasi certamente il Milan a giugno a parametro zero, dopo aver chiesto 5,5 milioni di ingaggio per il rinnovo: è lui il grande sogno di mercato per l'estate.

Non è il profilo richiesto da Oaktree, avendo 30 anni e un ingaggio alto, ma è una clamorosa opportunità e sarebbe un colpo 'psicologico' nei confronti del Milan. L'importanza del ruolo del portiere, d'altronde, si vede proprio da quanto sta accadendo con Sommer, che pure è stato decisivo per arrivare in finale di Champions League.