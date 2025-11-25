Tredici partite senza mai battere una tra Milan, Juventus e Napoli. Il dato emerge oggi sul Corriere della Sera: sei pareggi e sette sconfitte, nessuna vittoria nelle ultime sei coi rossoneri, nelle ultime tre coi bianconeri e nelle ultime quattro coi partenopei.

Cristian Chivu non ha invertito, ha anzi peggiorato il filotto negativo iniziato dopo la vittoria della seconda stella. Questo nonostante l'Inter abbia creato certamente di più, dovendo pure fare a meno di Dumfries. Ha però sprecato troppo, tirando venti volte (rigore di Calhanoglu compreso) e prendendo gol alla prima occasione.