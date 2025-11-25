Carlos Augusto a destra ha fatto quello che ha potuto, evidentemente fuori ruolo. E probabilmente dovrà starci ancora qualche settimana, considerando l'assenza per infortunio di Dumfries e quella per bocciatura di Luis Henrique, il grande assente del derby assieme a Frattesi.

La Gazzetta dello Sport, per entrambi, parla di rischio oblio. "Frattesi ha faticato anche per i guai fisici iniziali, ma l’incastro col gioco di Chivu è difficoltoso, a differenza di quanto accade con Sucic e Zielinski - si legge -. Nelle tre di A precedenti al derby, contro Fiorentina, Verona e Lazio, Davide ha messo in fila 1, 2 e 9 minuti: una miseria. A Luis Henrique, invece, si rimprovera una certa timidezza, anomala per un brasiliano: dovrebbe saltare l’uomo, o almeno provarci, e invece finisce sempre per tornare indietro in cerca di sicurezze. Entrambi si candidano, comunque, per rivedere il campo con l’Atletico, nome che sa di rimpianto per Frattesi: Simeone lo voleva, il trasferimento nel calcio elettrico del Cholo era vicino, poi una chiacchierata ottimista con Chivu ha cambiato tutto e Davide è rimasto a Milano. Ma per quanto, continuando così?".