Intervistato da Rai Radio 1 a margine del derby di Milano di ieri sera, Cristian Chivu ha motivato così le sostituzioni operate nel secondo tempo della partita quando, in momenti chiave diversi, ha richiamato in panchina senatori dello spogliatoio del calibro di Lautaro, Calhanoglu, Barella e Acerbi: "Mi affido alle mie analisi da bordocampo, giudico in base a ciò che vedo, alla prestazione ai giocatori che ho in panchina per alzare un po' il livello. Sono decisioni che l'allenatore deve prendere per aiutare la squadra, ogni scelta che prendo è per il bene della squadra", ha detto il tecnico romeno.