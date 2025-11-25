Nell'approfondimento di mercato mattutino sul proprio canale Youtube, Fabrizio Romano, in compagnia di Matteo Moretto, ha dato alcuni aggiornamenti su due situazioni specifiche in casa Inter. Partendo dal tema difensore centrale in ottica 2026-27. A tal proposito, spiegano i due giornalisti, la dirigenza nerazzurra sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto, tenendo conto del fatto che a oggi è complicato pensare a un rinnovo di Francesco Acerbi. Il quale resta un'idea sul tavolo per l'Al-Hilal, con Simone Inzaghi come principale sponsor.
Passando all'attacco, Romano ribadisce che il club di Viale della Liberazione non sta lavorando per prendere a gennaio Karim Adeyemi, che peraltro non è così allettato dall'idea di trasferirsi in Serie A. Il desiderio più grande dell'attaccante tedesco del Borussia Dortmund resta la Premier League.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
