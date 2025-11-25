Si è spento oggi, all'età di 95 anni, Lorenzo Buffon, il portiere dell'ottavo scudetto dell'Inter, il primo con Helenio Herrera in panchina. "FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Buffon e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari", il messaggio del club nerazzurro.

"Lorenzo Buffon, portiere straordinario tra gli anni '50 e '60, arrivò in nerazzurro nel 1960, dopo aver militato nel Milan e nel Genoa. Soprannominato "Tenaglia", con l'Inter ha disputato 89 partite. Nel 1962-1963 difese i pali nerazzurri per 20 volte - alternandosi con Bugatti -, conquistando lo Scudetto, l'ottavo della storia interista. Fu il vero e proprio inizio della Grande Inter. Prestanza fisica e qualità straordinaria tra i pali, Buffon ha anche collezionato 15 presenze con la Nazionale azzurra, due delle quali al Mondiale del 1962", si legge sul sito della società milanese.