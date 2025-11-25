"Non vado sul singolo non è giusto", ha commentato Chivu dopo il derby a domanda diretta sulla papera di Sommer. Il tecnico romeno, ovviamente, non punta il dito contro il suo portiere, ma è evidente che il rendimento dello svizzero sia in picchiata.

"Contro la squadra di Simeone, Sommer sarà regolarmente al suo posto - certifica il Corsport -. Peraltro, adesso, la situazione estremo difensore è ancora più complicata. Da un lato, infatti, le incertezze del portiere svizzero cominciano a ripetersi con eccessiva frequenza – ha responsabilità parziali anche sul gol di Atta con l’Udinese, su quello di McTominay con il Napoli e di Giovane con il Verona -, dall’altro ci sono le condizioni psicologiche di Martinez, che, a bordo della sua vettura, lo scorso 28 ottobre ha provocato la morte di 81enne che viaggiava su una carrozzina elettrica. In base alle testimonianze, sarebbe stata la vittima a invadere la carreggiata. Ma lo spagnolo, comunque tornato subito ad allenarsi e poi anche in panchina, non può essere sereno. Insomma, la decisione di mandarlo in campo deve essere valutata con grande attenzione, come ha fatto capire lo stesso Chivu. Probabile che possa accadere con il Venezia in Coppa Italia più che domenica a Pisa".

Lo sguardo, quindi, va al futuro. Alla prossima stagione. E qui l'Inter sta lavorando già da un po'. Secondo il quotidiano romano, a giugno Sommer e i nerazzurri si diranno addio a scadenza del contratto. "D’altra parte, è difficile pure immaginare che Martinez possa raccoglierne il testimone. Significa, quindi, che i prossimi mesi serviranno per individuare il prossimo padrone della porta nerazzurra. Sono già circolati alcuni nomi: Caprile del Cagliari, Atubolu del Friburgo e Suzuki del Parma. Tutti giovani di grande prospettiva. Con l’interrogativo, però, sulla capacità di reggere un palcoscenico come quello interista. Servirebbe un profilo di maggiore sicurezza. L’occasione migliore sarebbe, guarda caso, Maignan, che ha il contratto in scadenza. Ma è complicato immaginare che possa attraversare il Naviglio", spiega il CdS.